Transition et transmission les réussites du Pays basque Domaine d’Agerria Mauléon-Licharre

Domaine d'Agerria 3 rue du frère Alban Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

L’ODACE vous invite à participer à une table ronde à Mauléon.

Au cours de cette soirée d’échanges et d’inspiration, nous explorerons

– la valorisation des filières locales,

– la transition écologique,

– la transmission et la pérennité des savoir-faire.

Des entrepreneurs du territoire partageront leurs expériences concrètes, offrant des exemples inspirants et des pistes de réflexion. Découvrez des initiatives réussies au Pays basque, rencontrez d’autres acteurs économiques et échangez sur les enjeux de demain, dans une ambiance conviviale. Nous vous inviterons à partager un buffet à l’issue.

L’évènement est ouvert à tous et les inscriptions sont jusqu’au 18 novembre. N’hésitez pas à relayer l’information à vos collaborateurs et autour de vous. Merci de confirmer votre présence par mail ou en suivant le lien. .

