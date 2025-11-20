Transition Joyeuse : vers un avenir durable & humain ESSCA Strasbourg Schiltigheim Jeudi 20 novembre, 17h00 sur inscription

Transition Joyeuse : vers un avenir durable & humain par HEC Alumni

Cher(es) ami(es),

Au nom du CGEA – Club des Grandes Écoles d’Alsace – le Club HEC Alumni Alsace a le plaisir de vous convier à une expérience exceptionnelle : « La transition Joyeuse ». Écoutez et participez à des cercles d’inspiration, des ateliers, des expositions, avant de nous retrouver autour d’un cocktail dinatoire pour continuer les échanges.

Un événement organisé par un collectif d’entrepreneurs et d’artistes engagés.

Jeudi 20 novembre

Dès 17H

Transition Joyeuse Cercles – Ateliers – Buffet – Expositions

ESSCA – Campus de Strasbourg – 23 rue de la Haye, 67300 Schiltigheim

Vos conjoint(e)s sont les bienvenu(e)s !

Déroulé :

17H – Accueil : Venez vous immerger dans une atmosphère légère et vibrante, écouter, ressentir, créer des liens…

18H15 – Cercles d’inspiration : 4 Cercles d’Inspiration : Se laisser inspirer par des personnes visionnaires et engagées dans les domaines de l’Economie, du Business, de la Politique, de la Santé, des Arts, de la Spiritualité

20H15 – Ateliers de co-création : 6 Ateliers de co-création. Explorer ensemble les nombreuses possibilités et idées de la transition personnelle et sociétale au travers d’ateliers de co-créations animés par des coachs, facilitateurs, artistes…

21H – Buffet et temps festif : Un temps pour célébrer, créer tous ensemble, tisser des liens…

Veuillez-vous inscrire avant le lundi 17 novembre pour garantir votre place !

Le tarif est à 39 € vous donnant l’accès à des conférences ainsi qu’au buffet.

INSCRIPTION :

Les inscriptions se font sur le site ESSEC Alumni afin de simplifier la gestion de l’événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-20T17:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-20T23:00:00.000+01:00

https://www.hecalumni.fr/fr/event/transition-joyeuse-vers-un-avenir-durable-humain/2025/11/18/13073

ESSCA Strasbourg 23 rue de la Haye 67300 SCHILTIGHEIM Schiltigheim 67300 Collectivité européenne d’Alsace