Transitions énergétiques et société ESTA Belfort Belfort

Transitions énergétiques et société Mercredi 26 novembre, 14h00 ESTA Belfort Territoire-de-Belfort

Début : 2025-11-26T14:00:00 – 2025-11-26T16:30:00

Fin : 2025-11-26T14:00:00 – 2025-11-26T16:30:00

Conférence autour des enjeux climatiques et énergétiques actuels, et présentation des métiers de la transition énergétique.

La conférence sera suivie d’une visite guidée du parc solaire de Fontaine.

ESTA Belfort 3 rue du docteur Frery Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Matserclass de Carmen MUNOZ-DORMOY, directrice à l’action régionale du groupe EDF en BFC ESTA EDF

ESTA