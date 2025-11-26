Transitions énergétiques et société ESTA Belfort Belfort
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-26T14:00:00 – 2025-11-26T16:30:00
Conférence autour des enjeux climatiques et énergétiques actuels, et présentation des métiers de la transition énergétique.
La conférence sera suivie d’une visite guidée du parc solaire de Fontaine.
ESTA Belfort 3 rue du docteur Frery Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté
Matserclass de Carmen MUNOZ-DORMOY, directrice à l’action régionale du groupe EDF en BFC ESTA EDF
