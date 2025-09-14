Transjarnysienne Jarny

Transjarnysienne Jarny dimanche 14 septembre 2025.

Transjarnysienne

Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif :

Date :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 07:00:00

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Organisée par les sections Cyclo et Rando de l’USJ .

Au programme:

marche 3 parcours 6, 12 et 20 km

cyclo 4 parcours route de 23, 50, 70 et 90 km

1 parcours « gravel » (route et chemin) de 60km

3 parcours VTT de 30, 44 et 57 km

Postes de ravitaillement sur l’ensemble des parcours

Inscriptions dès 7h pour la route et le VTT et 7h30 pour la marche.

Café et brioche offerts au départ

Restauration rapide et buvette

Parking assuré sur le site.Tout public

Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 04 00 07 68

English :

Organized by the USJ Cyclo and Rando sections.

On the program

walking: 3 routes of 6, 12 and 20 km

cyclo: 4 road courses of 23, 50, 70 and 90 km

1 gravel route (road and track) of 60km

3 mountain bike trails of 30, 44 and 57 km

Refreshment stations on all routes

Registration from 7 a.m. for road and MTB and 7.30 a.m. for walking.

Free coffee and brioche at the start

Fast food and refreshments

Parking available on site.

German :

Organisiert von den Sektionen Cyclo und Rando der USJ.

Auf dem Programm stehen:

wandern: 3 Strecken 6, 12 und 20 km

radfahren: 4 Straßenstrecken von 23, 50, 70 und 90 km

1 Strecke « Gravel » (Straße und Weg) über 60 km

3 MTB-Strecken über 30, 44 und 57 km

Verpflegungsposten auf allen Strecken

Anmeldung ab 7 Uhr für Straßen- und Mountainbikestrecken und ab 7:30 Uhr für Wanderungen.

Kaffee und Brioche werden am Start angeboten

Schnellrestaurants und Getränkeausschank

Parkplätze auf dem Gelände.

Italiano :

Organizzato dalle sezioni ciclismo ed escursionismo dell’USJ.

Il programma

a piedi: 3 percorsi di 6, 12 e 20 km

ciclismo: 4 percorsi su strada di 23, 50, 70 e 90 km

1 percorso su ghiaia (strada e pista) di 60 km

3 percorsi per mountain bike di 30, 44 e 57 km

Stazioni di ristoro su tutti i percorsi

Iscrizioni dalle 7.00 per strada e MTB e dalle 7.30 per la camminata.

Caffè e brioche gratuiti alla partenza

Cibo veloce e ristoro

Parcheggio disponibile in loco.

Espanol :

Organizado por las secciones de Ciclismo y Senderismo de la USJ.

En el programa

senderismo: 3 rutas de 6, 12 y 20 km

ciclismo: 4 rutas por carretera de 23, 50, 70 y 90 km

1 ruta de grava (carretera y pista) de 60 km

3 rutas de bicicleta de montaña de 30, 44 y 57 km

Puntos de avituallamiento en todas las rutas

Inscripciones a partir de las 7.00 h para carretera y BTT y de las 7.30 h para senderismo.

Café y brioche gratis en la salida

Comida rápida y refrescos

Aparcamiento disponible in situ.

L’événement Transjarnysienne Jarny a été mis à jour le 2025-08-22 par MILTOL