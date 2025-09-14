Transjarnysienne Jarny
Transjarnysienne Jarny dimanche 14 septembre 2025.
Transjarnysienne
Jarny Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 07:00:00
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Organisée par les sections Cyclo et Rando de l’USJ .
Au programme:
marche 3 parcours 6, 12 et 20 km
cyclo 4 parcours route de 23, 50, 70 et 90 km
1 parcours « gravel » (route et chemin) de 60km
3 parcours VTT de 30, 44 et 57 km
Postes de ravitaillement sur l’ensemble des parcours
Inscriptions dès 7h pour la route et le VTT et 7h30 pour la marche.
Café et brioche offerts au départ
Restauration rapide et buvette
Parking assuré sur le site.Tout public
Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 04 00 07 68
English :
Organized by the USJ Cyclo and Rando sections.
On the program
walking: 3 routes of 6, 12 and 20 km
cyclo: 4 road courses of 23, 50, 70 and 90 km
1 gravel route (road and track) of 60km
3 mountain bike trails of 30, 44 and 57 km
Refreshment stations on all routes
Registration from 7 a.m. for road and MTB and 7.30 a.m. for walking.
Free coffee and brioche at the start
Fast food and refreshments
Parking available on site.
German :
Organisiert von den Sektionen Cyclo und Rando der USJ.
Auf dem Programm stehen:
wandern: 3 Strecken 6, 12 und 20 km
radfahren: 4 Straßenstrecken von 23, 50, 70 und 90 km
1 Strecke « Gravel » (Straße und Weg) über 60 km
3 MTB-Strecken über 30, 44 und 57 km
Verpflegungsposten auf allen Strecken
Anmeldung ab 7 Uhr für Straßen- und Mountainbikestrecken und ab 7:30 Uhr für Wanderungen.
Kaffee und Brioche werden am Start angeboten
Schnellrestaurants und Getränkeausschank
Parkplätze auf dem Gelände.
Italiano :
Organizzato dalle sezioni ciclismo ed escursionismo dell’USJ.
Il programma
a piedi: 3 percorsi di 6, 12 e 20 km
ciclismo: 4 percorsi su strada di 23, 50, 70 e 90 km
1 percorso su ghiaia (strada e pista) di 60 km
3 percorsi per mountain bike di 30, 44 e 57 km
Stazioni di ristoro su tutti i percorsi
Iscrizioni dalle 7.00 per strada e MTB e dalle 7.30 per la camminata.
Caffè e brioche gratuiti alla partenza
Cibo veloce e ristoro
Parcheggio disponibile in loco.
Espanol :
Organizado por las secciones de Ciclismo y Senderismo de la USJ.
En el programa
senderismo: 3 rutas de 6, 12 y 20 km
ciclismo: 4 rutas por carretera de 23, 50, 70 y 90 km
1 ruta de grava (carretera y pista) de 60 km
3 rutas de bicicleta de montaña de 30, 44 y 57 km
Puntos de avituallamiento en todas las rutas
Inscripciones a partir de las 7.00 h para carretera y BTT y de las 7.30 h para senderismo.
Café y brioche gratis en la salida
Comida rápida y refrescos
Aparcamiento disponible in situ.
