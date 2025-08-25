Transju’Jeunes Stade Nordique des Tuffes Les Rousses
Transju’Jeunes Stade Nordique des Tuffes Les Rousses mercredi 21 janvier 2026.
Transju’Jeunes
Stade Nordique des Tuffes Route des Tremplins Les Rousses Jura
La Transju Jeunes se déroulera le mercredi 22 janvier 2025, sur la station des Rousses.
Lors de ce rassemblement exceptionnel pas moins de 3000 fondeurs et fondeuses en herbe (de 7 à 19 ans) se réuniront pour participer à une nouvelle édition de la plus belle fête du ski de fond et de la jeunesse en France ! .
Stade Nordique des Tuffes Route des Tremplins Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
