[Transmanche de voilier] Dieppe

Cercle de la Voile de Dieppe Dieppe Seine-Maritime

Début : Vendredi 2025-10-17

fin : 2025-10-19

2025-10-17

Envie de vivre une véritable aventure en mer ? Le club organise une transmanche exceptionnelle, ouverte à toutes les personnes désireuses de s’initier à la pratique hauturière. Trois jours intenses de navigation vers l’Angleterre, encadrés par des passionnés, pour découvrir les sensations de la grande croisière.

Les participants sont attendus le 16 octobre à 18h au club pour un accueil convivial avant le grand départ. Attention il est indispensable d’avoir un passeport en cours de validité et un visa ETA (obligatoire pour l’Angleterre depuis avril). .

Cercle de la Voile de Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

