Transmettre #1 Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Transmettre #1

Rue du Couvent Le Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-04-04

2026, est la date anniversaire des 20 ans de l’installation de l’Association des Potiers Créateurs de Puisaye (APCP), au Couvent de Treigny, lieu d’exposition de la céramique contemporaine. Ce bâtiment a été réhabilité dès 2004, par la municipalité de Treigny au profit de l’Association et a été ouvert au public en 2006. A cette occasion, la saison 2026, sera ponctuée par des actions spécifiques et à cela, s’ajoutera l’anniversaire des 50 ans de l’EMA-CNIFOP, situé à Saint-Amand-en-Puisaye, auquel nous nous associerons.

Cette exposition mettra en valeur la transmission, le savoir-faire, la relation entre l’enseignant et son élève et célèbrera, à sa manière, l’anniversaire des 50 ans de la création de l’école de la céramique de la région, l’EMA-CNIFOP de St-Amand-en-Puisaye. École avec laquelle nous entretenons des liens réguliers.

Chaque salle présentera en duo, le travail d’un.e céramiste, maître-potier , qui a enseigné à l’EMA-CNIFOP en relation avec le travail d’un.e autre céramiste qui fut l’élève de celle-ci ou celui-ci.

Les duos, maîtres-élèves, 8 invités

Patrick Buté et Quentin Baumlin,

Nani Champy et Juan Jaimes Iwasaki,

Nathalie Domingo et Alexandra Cassignol,

Anne Foch et Sophie Mary.

Au RDC, se trouvera l’exposition des céramistes de l’association.

Vernissage samedi 4 avril conférence à 17h par Dominique Durin, président de l’EMA-CNIFOP, qui présentera le centre de formation et les animations des 50 ans, suivie à 18h du pot de vernissage. .

Rue du Couvent Le Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 75 38 lecouventdetreigny89@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Transmettre #1

L’événement Transmettre #1 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-01-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)