Transmettre Centre culturel Claude Vigée Bischwiller

Transmettre Mercredi 5 novembre, 20h00 Centre culturel Claude Vigée Bas-Rhin

Début : 2025-11-05T20:00:00 – 2025-11-05T20:52:00

Fin : 2025-11-05T20:00:00 – 2025-11-05T20:52:00

La séance sera suivie d’un échange autour de la transmission dans le milieu agricole animé par Corinne Bloch des « Ateliers de la Terre »

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est

Festival alimenterre – Au cœur d’une vallée vosgienne d’Alsace, la ferme du Runtzenbach incarne un modèle d’agriculture paysanne, biologique et citoyenne. Ce refuge face au monde consumériste est l… Relais Culturel Transmettre