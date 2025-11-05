Transmettre cinéma decize Decize

Transmettre cinéma decize Decize mercredi 5 novembre 2025.

Transmettre Mercredi 5 novembre, 20h30 cinéma decize Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T20:30:00 – 2025-11-05T22:30:00

Fin : 2025-11-05T20:30:00 – 2025-11-05T22:30:00

Dans le cadre du festival de film alimenterre, la délégation à l’environnement vous invite au Cinéal pour une projection gratuite suivi d’un débat.

cinéma decize cinéal decize Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Documentaire au Cinéal – gratuit