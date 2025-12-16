Transmettre la Shoah aujourd’hui : quand la création devient mémoire Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Comment les outils de la création artistique et littéraire peuvent-ils transmettre l’histoire et la mémoire de la Shoah aux nouvelles générations ? La diversité des formes d’expression – littérature, théâtre, arts visuels, cinéma, bande dessinée – constitue une richesse essentielle pour éveiller la curiosité et la sensibilité des jeunes publics. Ces supports variés offrent de nouvelles voies pour comprendre, ressentir et transmettre, au-delà des faits historiques, l’expérience humaine et la portée universelle de la Shoah. À travers cette rencontre, nous interrogerons la manière dont la création artistique peut devenir un relais vivant de la mémoire et un pont entre les générations.

En présence de Michael Rosen, auteur, et Murielle Szac, autrice et éditrice.

Animée par Eduardo Castillo.

La traduction de Un jour a reçu le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah

Autre rencontre ce jour-là (Les oubliés de l’Occupation : la psychiatrie sous le régime de Vichy) Dimanche 15 février à 16h15 En présence de Michel Caire, psychiatre et historien, Myriam Frégonèse, directrice d’établissement psychiatrique et autrice, et Catherine Zittoun, psychiatre et autrice. Animée par Eduardo Castillo.

Navette Paris – Drancy proposée le dimanche 15 février 13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris

17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris

Le dimanche 15 février 2026

de 14h00 à 15h00

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

