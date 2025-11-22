Transmettre les documents familiaux Toul

9 Rue de Hamm Toul Meurthe-et-Moselle

Samedi 2025-11-22 14:30:00

2025-11-22 16:30:00

2025-11-22

Rencontre autour de l’art de la reliure, animée par Astrid Martin, conservatrice-restauratrice de livres et documents graphiques.

« Comment préserver les archives familiales, lettres, photos, carnets ou diplômes anciens ? »

« Cet atelier vous apprendra les bons réflexes à adopter et les erreurs à éviter pour conserver votre patrimoine personnel dans les meilleures conditions. Nous aborderons les principes essentiels de la conservation-restauration jusqu’où peut-on intervenir soi-même, à qui faire appel, quelles solutions simples peuvent être mises en place pour protéger ces précieux souvenirs. »

Sur inscription obligatoire auprès de la Médiathèque Les Rempar’Arts jusqu’au 22 novembre inclus.

Une animation à ne pas manquer pour les passionés de livres, les curieux du patrimoine, les bibliothécaires, les étudiants en métiers du livre … et tous ceux qui aiment comprendre comment les livres vivent, vieillissent, et se transmettent.Tout public

9 Rue de Hamm Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 65 83 83 mediatheque@mairie-toul.fr

English :

Meeting on the art of bookbinding, hosted by Astrid Martin, curator-restorer of books and graphic documents.

« How to preserve family archives, letters, photos, notebooks or old diplomas? »

« This workshop will teach you the right reflexes to adopt and the mistakes to avoid to preserve your personal heritage in the best conditions. We’ll look at the essential principles of conservation-restoration: how far you can go yourself, who to call in, what simple solutions can be put in place to protect these precious memories. »

Registration required at Les Rempar’Arts media library up to and including November 22.

A not-to-be-missed event for book lovers, heritage enthusiasts, librarians, book students… and all those who like to understand how books live, age and are passed on.

German :

Treffen rund um die Kunst des Buchbindens, moderiert von Astrid Martin, Konservatorin und Restauratorin von Büchern und grafischen Dokumenten.

« Wie bewahrt man Familienarchive, alte Briefe, Fotos, Notizbücher oder Diplome? »

« In diesem Workshop lernen Sie, welche guten Reflexe Sie sich aneignen und welche Fehler Sie vermeiden sollten, um Ihr persönliches Erbe unter den besten Bedingungen zu erhalten. Wir werden uns mit den wichtigsten Prinzipien der Konservierung und Restaurierung befassen: wie weit kann man selbst tätig werden, an wen kann man sich wenden, welche einfachen Lösungen können zum Schutz dieser wertvollen Erinnerungen eingesetzt werden. »

Mit obligatorischer Anmeldung bei der Mediathek Les Rempar’Arts bis einschließlich 22. November.

Eine Veranstaltung, die Sie nicht verpassen sollten, für Buchliebhaber, Neugierige des Kulturerbes, Bibliothekare, Studenten der Buchbranche … und alle, die gerne verstehen möchten, wie Bücher leben, altern und weitergegeben werden.

Italiano :

Un incontro sull’arte della rilegatura, condotto da Astrid Martin, curatrice-restauratrice di libri e documenti grafici.

« Come conservare archivi di famiglia, lettere, foto, quaderni e vecchi diplomi?

« Questo workshop vi insegnerà i riflessi giusti da adottare e gli errori da evitare per conservare il vostro patrimonio personale nelle migliori condizioni possibili. Esamineremo i principi essenziali della conservazione-restauro: fino a che punto si può arrivare da soli, a chi rivolgersi e quali semplici soluzioni si possono mettere in atto per proteggere questi preziosi ricordi. »

L’iscrizione è obbligatoria presso la biblioteca multimediale Les Rempar’Arts fino al 22 novembre compreso.

Si tratta di un evento imperdibile per gli amanti dei libri, gli appassionati del patrimonio, i bibliotecari, gli studenti del settore librario… e per chiunque voglia capire come i libri vivono, invecchiano e vengono tramandati.

Espanol :

Encuentro sobre el arte de la encuadernación, presentado por Astrid Martin, conservadora-restauradora de libros y documentos gráficos.

« ¿Cómo conservar archivos familiares, cartas, fotos, cuadernos y diplomas antiguos?

» Este taller le enseñará los reflejos que hay que adoptar y los errores que hay que evitar para conservar su patrimonio personal en las mejores condiciones posibles. Examinaremos los principios esenciales de la conservación-restauración: hasta dónde puede llegar uno mismo, a quién recurrir y qué soluciones sencillas se pueden poner en práctica para proteger estos preciosos recuerdos. »

Es necesario inscribirse en la biblioteca multimedia Les Rempar’Arts hasta el 22 de noviembre inclusive.

Una cita ineludible para los amantes de los libros, los apasionados del patrimonio, los bibliotecarios, los estudiosos del libro… y todos aquellos que quieran comprender cómo viven, envejecen y se transmiten los libros.

