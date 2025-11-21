Transmettre Salle des fêtes Planchez

Transmettre

Salle des fêtes Le bourg Planchez Nièvre

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21 22:00:00

2025-11-21

Transmettre A 19h à la salle des fêtes de Planchez, Diffusion du film dans le cadre du Festival Alimenterre Pour la 4ème année, la commune de Planchez participe au Festival Alimenterre. Cette année, en partenariat avec Terre de Liens, c’est le thème de la transmission agricole qui est mis à l’honneur. Rejoignez-nous pour une soirée sur la transmission agricole suite à la diffusion du film, échanges avec la salle et témoignages de personnes ayant vécu la transmission, puis moment convivial autour d’un grignotage pour prolonger les échanges informels. Cette soirée s’adresse à toutes et tous ! .

Salle des fêtes Le bourg Planchez 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

