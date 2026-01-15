TRANSMISSION DE POUVOIR D’AVALOKITESHVARA À 4 BRAS Montpellier

TRANSMISSION DE POUVOIR D’AVALOKITESHVARA À 4 BRAS

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 45 – 45 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-28

Transmission de pouvoir d’Avalokiteshvara à 4 bras

Samedi 28 février et dimanche 1er mars

Rejoignez-nous pour un week-end exceptionnel dédié à Avalokiteshvara, le Bouddha de la compassion, et découvrez la pratique profonde du Powa pour accompagner les mourants, les défunts et faciliter le deuil.

Transmission de pouvoir d’Avalokiteshvara à 4 bras

Samedi 28 février et dimanche 1er mars

• Samedi 9h-9h45 (Méditation) 11h-13h (Cérémonie — Présentiel UNIQUEMENT) 15h-16h15 (Commentaires)

• Dimanche 10h-11h15 11h45-13h 15h-16h15 16h45-18h

• Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.

• Veuillez noter que la journée du dimanche est la suite directe des enseignements du samedi.

Rejoignez-nous pour un week-end exceptionnel dédié à Avalokiteshvara, le Bouddha de la compassion, et découvrez la pratique profonde du Powa pour accompagner les mourants, les défunts et faciliter le deuil. Cet événement est ouvert à tous, bouddhistes ou non vous pouvez y assister par simple curiosité, pour essayer de pratiquer à votre niveau ou pour renouveler votre engagement.

Dans une atmosphère bienveillante, vous recevrez des outils précieux pour transformer la perte en un chemin de paix et d’amour.

Bénéfices de votre participation

►Soutien dans le deuil Apprendre la pratique du Powa pour accompagner les proches en fin de vie ou déjà partis avec sérénité et clarté.

► Éveil de la compassion Recevoir les bénédictions d’Avalokiteshvara pour cultiver une force intérieure stable et aimante face aux défis de la vie.

► Paix profonde Découvrir des méthodes spirituelles concrètes pour transformer la souffrance de la séparation en un acte de bonté infinie.

Coût (Événement exceptionnel)

• Week-end complet 75 € Normal 65 € Réduit (45 € Normal 40 € Réduit pour les détenteurs d’un Pass Méditation).

• Samedi seul 55 € Normal 45 € Réduit (45 € Normal 40 € Réduit pour les détenteurs d’un Pass Méditation).

Sur inscription .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Power transmission from Avalokiteshvara to 4 arms

Saturday February 28 and Sunday March 1

Join us for an exceptional weekend dedicated to Avalokiteshvara, the Buddha of compassion, and discover the profound practice of Powa to accompany the dying, the deceased and ease mourning.

L’événement TRANSMISSION DE POUVOIR D’AVALOKITESHVARA À 4 BRAS Montpellier a été mis à jour le 2026-01-13 par 34 OT MONTPELLIER