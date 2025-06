Transmission du patrimoine culinaire « Gâteau à la broche » TARBES Tarbes 28 juin 2025 09:00

Transmission du patrimoine culinaire « Gâteau à la broche » TARBES

La Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées est fière d’annoncer une initiative exceptionnelle visant à préserver et à transmettre notre riche patrimoine culinaire en mettant en avant les recettes de notre Bigorre.

Issue du Plan Climat Air Energie Territorial, cette action gratuite et ouverte à tous, vise à la mise valeur du patrimoine culinaire et agricole de notre Bigorre.

Ce premier événement réunira la confrérie du Gâteau à la Broche et les habitants de l’agglomération passionnés par cette recette pour célébrer et partager cette tradition culinaire qui fait la richesse de notre culture.

Au programme de l’événement :

– Ateliers culinaires Des sessions interactives avec des chefs et des artisans pour découvrir et pratiquer des recettes traditionnelles

– Dégustations Une opportunité de goûter à une variété de plats authentiques préparés par des experts

– Conférences Des discussions sur l’importance de la préservation du patrimoine culinaire et des témoignages de chefs et de producteurs

English :

The Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées is proud to announce an exceptional initiative aimed at preserving and passing on our rich culinary heritage by showcasing the recipes of our Bigorre region.

As part of the Plan Climat Air Energie Territorial, this initiative, which is free and open to all, aims to showcase the culinary and agricultural heritage of our Bigorre region.

This first event will bring together the Gâteau à la Broche brotherhood and local residents with a passion for this recipe, to celebrate and share this culinary tradition which is such a rich part of our culture.

On the program:

– Culinary workshops: Interactive sessions with chefs and artisans to discover and practice traditional recipes

– Tastings: An opportunity to sample a variety of authentic dishes prepared by experts

– Conferences: Discussions on the importance of preserving culinary heritage and testimonials from chefs and producers

German :

Die Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées ist stolz darauf, eine außergewöhnliche Initiative anzukündigen, die darauf abzielt, unser reiches kulinarisches Erbe zu bewahren und weiterzugeben, indem sie die Rezepte aus unserem Bigorre in den Vordergrund stellt.

Diese kostenlose und für alle zugängliche Aktion, die aus dem Plan Climat Air Energie Territorial hervorgegangen ist, zielt darauf ab, das kulinarische und landwirtschaftliche Erbe unserer Bigorre hervorzuheben.

Diese erste Veranstaltung wird die Bruderschaft des Gâteau à la Broche und die Einwohner der Agglomeration, die sich für dieses Rezept begeistern, zusammenbringen, um diese kulinarische Tradition, die den Reichtum unserer Kultur ausmacht, zu feiern und zu teilen.

Auf dem Programm der Veranstaltung stehen :

– Kulinarische Workshops: Interaktive Sitzungen mit Köchen und Handwerkern, um traditionelle Rezepte zu entdecken und zu praktizieren

– Verkostungen: Eine Gelegenheit, eine Vielzahl authentischer Gerichte zu probieren, die von Experten zubereitet werden

– Konferenzen: Diskussionen über die Bedeutung der Bewahrung des kulinarischen Erbes und Erfahrungsberichte von Köchen und Produzenten

Italiano :

La Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées è orgogliosa di annunciare un’iniziativa eccezionale volta a preservare e a tramandare il nostro ricco patrimonio culinario attraverso la presentazione di ricette della regione della Bigorre.

Nell’ambito del Piano Territoriale Clima-Energia, questa iniziativa, gratuita e aperta a tutti, mira a valorizzare il patrimonio culinario e agricolo della Bigorre.

Questo primo evento riunirà la confraternita del Gâteau à la Broche e i residenti locali appassionati di questa ricetta, per celebrare e condividere questa tradizione culinaria che è parte integrante della nostra cultura.

Il programma dell’evento comprende

– Laboratori culinari: sessioni interattive con chef e artigiani per scoprire e mettere in pratica le ricette tradizionali

– Degustazioni: L’opportunità di assaggiare una varietà di piatti autentici preparati da esperti

– Conferenze: discussioni sull’importanza di preservare il nostro patrimonio culinario e testimonianze di chef e produttori

Espanol :

La Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées se enorgullece de anunciar una iniciativa excepcional destinada a preservar y transmitir nuestro rico patrimonio culinario dando a conocer las recetas de la región de Bigorre.

En el marco del Plan Territorial Clima-Aire-Energía, esta iniciativa, gratuita y abierta a todos, pretende dar a conocer el patrimonio culinario y agrícola de Bigorre.

Este primer evento reunirá a la cofradía del Gâteau à la Broche y a los vecinos apasionados por esta receta, para celebrar y compartir esta tradición culinaria tan rica de nuestra cultura.

El programa del evento incluye

– Talleres culinarios: Sesiones interactivas con cocineros y artesanos para descubrir y practicar las recetas tradicionales

– Degustaciones: Una oportunidad para degustar una variedad de platos auténticos preparados por expertos

– Conferencias: Debates sobre la importancia de preservar nuestro patrimonio culinario y testimonios de chefs y productores

