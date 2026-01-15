Cette pièce-témoignage nous ouvre une fenêtre sur la vie des LGBT+ tout au long des années 80.

Durée : environ 30 minutes

Créée en 2019 par Morgan·e Janoir et Margaux Marguerite, la compagnie Badass Fracasse est résidente au Sample à Bagnolet où elle organise depuis cinq ans le festival de théâtre du réel féministe Entre Meufs. Il propose chaque année en juin trois à quatre pièces courtes créées par des comédiennes de métier et amateures autour de sujets qui les touchent. La compagnie a aussi accompagné la création de L’Ouvrir de Morgane Janoir (février 2024) et Les Gouines aussi poussent dans les champs de Margaux Marguerite (2025), tous deux autour de la découverte de soi et du coming out lesbien.

L’équipe de Transmissions est composée de six comédien·ne·s : Charlie Trévu, Charlie Quevedo, Bia Sil, Margaux Marguerite et Gabriel·le Titeca qui joue en alternance avec Morgan·e Janoir. Arrivé.es à différentes éditions d’Entre meufs, c’est à la quatrième, qu’iels se sont reconnnu.es et retrouvé.es autour d’une thématique commune : transmettre la parole et l’Histoire queer. Devenu.es camarades de jeux puis ami.es dans la vraie vie, cette expérience les a soudé·e·s dans une motivation à faire circuler cette parole.

« On se demandait où étaient les vieilles lesbiennes, on se demandait où étaient les vieux gays. »

Le jeudi 12 mars 2026

de 19h30 à 20h00

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr



