Trans’musicale Ona Mae Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-la-Noaille

Trans’musicale Ona Mae

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Hilaire-de-la-Noaille Gironde

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Une invitation pour un voyage reliant la culture ibéro-latine à celle des Mandingues d’Afrique de l’Ouest. .

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Hilaire-de-la-Noaille 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 68 02 24

