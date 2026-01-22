Trans’musicale Ona Mae Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-la-Noaille
Trans’musicale Ona Mae Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-la-Noaille samedi 31 janvier 2026.
Trans’musicale Ona Mae
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Hilaire-de-la-Noaille Gironde
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Une invitation pour un voyage reliant la culture ibéro-latine à celle des Mandingues d’Afrique de l’Ouest. .
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Hilaire-de-la-Noaille 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 68 02 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trans’musicale Ona Mae
L’événement Trans’musicale Ona Mae Saint-Hilaire-de-la-Noaille a été mis à jour le 2026-01-19 par OT de l’Entre-deux-Mers