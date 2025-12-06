Trans’musicale TERLAND Salle des fêtes Saint-Exupéry
Trans’musicale: TERLAND: chanson française Pop Folk (Bordeaux) à la salle des fêtes Saint-Exupéry . Une pop/folk cinématographique, intemporelle à revers du paysage musical actuel. Buvette Infos et réservations tapas (préparées par le Comité des fêtes). .
Salle des fêtes Le bourg Saint-Exupéry 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 68 02 24
