Transparence(s) : exposition Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Exposition au rez-de-chaussée et au 1er étage.

Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque

La transparence en photographie est un vrai défi. Les photographes du club Les Maréchaux l’ont relevé. Derrière une vitre, un arrêt d’autobus, un verre ou la pluie… des images se dessinent. Venez découvrir leurs œuvres.

Du jeudi 08 janvier 2026 au samedi 28 février 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-08T14:00:00+01:00

fin : 2026-02-28T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-08T13:00:00+02:00_2026-01-08T18:00:00+02:00;2026-01-09T13:00:00+02:00_2026-01-09T18:00:00+02:00;2026-01-10T13:00:00+02:00_2026-01-10T18:00:00+02:00;2026-01-13T13:00:00+02:00_2026-01-13T18:00:00+02:00;2026-01-14T13:00:00+02:00_2026-01-14T18:00:00+02:00;2026-01-15T13:00:00+02:00_2026-01-15T18:00:00+02:00;2026-01-16T13:00:00+02:00_2026-01-16T18:00:00+02:00;2026-01-17T13:00:00+02:00_2026-01-17T18:00:00+02:00;2026-01-20T13:00:00+02:00_2026-01-20T18:00:00+02:00;2026-01-21T13:00:00+02:00_2026-01-21T18:00:00+02:00;2026-01-22T13:00:00+02:00_2026-01-22T18:00:00+02:00;2026-01-23T13:00:00+02:00_2026-01-23T18:00:00+02:00;2026-01-24T13:00:00+02:00_2026-01-24T18:00:00+02:00;2026-01-27T13:00:00+02:00_2026-01-27T18:00:00+02:00;2026-01-28T13:00:00+02:00_2026-01-28T18:00:00+02:00;2026-01-29T13:00:00+02:00_2026-01-29T18:00:00+02:00;2026-01-30T13:00:00+02:00_2026-01-30T18:00:00+02:00;2026-01-31T13:00:00+02:00_2026-01-31T18:00:00+02:00;2026-02-03T13:00:00+02:00_2026-02-03T18:00:00+02:00;2026-02-04T13:00:00+02:00_2026-02-04T18:00:00+02:00;2026-02-05T13:00:00+02:00_2026-02-05T18:00:00+02:00;2026-02-06T13:00:00+02:00_2026-02-06T18:00:00+02:00;2026-02-07T13:00:00+02:00_2026-02-07T18:00:00+02:00;2026-02-10T13:00:00+02:00_2026-02-10T18:00:00+02:00;2026-02-11T13:00:00+02:00_2026-02-11T18:00:00+02:00;2026-02-12T13:00:00+02:00_2026-02-12T18:00:00+02:00;2026-02-13T13:00:00+02:00_2026-02-13T18:00:00+02:00;2026-02-14T13:00:00+02:00_2026-02-14T18:00:00+02:00;2026-02-17T13:00:00+02:00_2026-02-17T18:00:00+02:00;2026-02-18T13:00:00+02:00_2026-02-18T18:00:00+02:00;2026-02-19T13:00:00+02:00_2026-02-19T18:00:00+02:00;2026-02-20T13:00:00+02:00_2026-02-20T18:00:00+02:00;2026-02-21T13:00:00+02:00_2026-02-21T18:00:00+02:00;2026-02-24T13:00:00+02:00_2026-02-24T18:00:00+02:00;2026-02-25T13:00:00+02:00_2026-02-25T18:00:00+02:00;2026-02-26T13:00:00+02:00_2026-02-26T18:00:00+02:00;2026-02-27T13:00:00+02:00_2026-02-27T18:00:00+02:00;2026-02-28T13:00:00+02:00_2026-02-28T18:00:00+02:00

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Louise Walser-Gaillard et trouvez le meilleur itinéraire

