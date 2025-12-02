TRANSPARENCES Lodève

TRANSPARENCES

Une célébration de la couleur, du mouvement et de l’éclat de l’eau, capturée par deux artistes

Quand l’aquarelle fluide de l’artiste rencontre le verre soufflé, la lumière devient matière.

Une célébration de la couleur, du mouvement et de l’éclat de l’eau, capturée par deux arts de la fluidité.

Vernissage le 5 Décembre à 19h .

Rue Joseph Galtier Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 68 74 38 81 mf.vigreux@orange.f

A celebration of the color, movement and brilliance of water, captured by two artists

Eine Feier der Farbe, der Bewegung und des Glanzes des Wassers, eingefangen von zwei Künstlern

Una celebrazione del colore, del movimento e della brillantezza dell’acqua, catturata da due artisti

Una celebración del color, el movimiento y el brillo del agua, captada por dos artistas

