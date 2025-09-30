Transport aérien mondial : analyse des revers commerciaux médiathèque José Cabanis Toulouse

Depuis l’apparition du Boeing 247 en 1933, sans aucun doute le premier avion de transport de passager moderne, plus de deux cent modèles différents d’avions commerciaux ont été construits jusqu’à…

Conférence présentée par José Miguel De la Viuda Sainz, Programmes Business Roadmap & Transformation, Airbus

//Depuis l’apparition du Boeing 247 en 1933, sans aucun doute le premier avion de transport de passager moderne, plus de deux cent modèles différents d’avions commerciaux ont été construits jusqu’à nos jours. Certains modèles ont connu un succès retentissant, d’autres un succès mitigé et, d’autres, malheureusement ont subi des revers commerciaux. Dans cette conférence on explore, à l’aide d’une vingtaine d’exemples, les causes de ces revers.//

Conférence organisée par l’Académie de l’air et de l’espace en partenariat avec Toulouse – Mairie et Métropole et la bibliothèque de Toulouse

médiathèque José Cabanis 1 allée jacques chaban délmas Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31506 Haute-Garonne