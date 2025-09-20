TRANSPORT FESTIF EN BATEAU A VOILE Sucé-sur-Erdre

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Rejoignez-nous de Sucé-sur-Erdre à Nantes pour livrer nos récoltes

Rendez-vous à 9h30 au port de Sucé-sur-Erdre. La péniche à voile “Le Cornélia”, chargée de récoltes de légumes cultivés avec soin durant l’année par les Lombrics, descendra l’Erdre sur la journée, avec une arrivée prévue vers 16h au Quai Malakoff à Nantes. Balade/convoi vélo en parallèle du bateau, pique-nique collectif, déchargement et goûter d’arrivée à l’Autre Cantine à Nantes… vous pouvez venir au départ, à l’arrivée ou faire la descente en vélo (qui sera accessible à tous les niveaux et âges) ou en bateau. Pour les descentes les places sont limitées, merci d’écrire à bonjour@lombrics-utopiques.fr pour réserver.

Organisé dans le cadre la Fête des Possibles en Erdre & Gesvres .

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire bonjour@lombrics-utopiques.fr

English :

Join us from Sucé-sur-Erdre to Nantes to deliver our harvests

German :

Begleiten Sie uns von Sucé-sur-Erdre nach Nantes, um unsere Ernte abzuliefern

Italiano :

Unisciti a noi da Sucé-sur-Erdre a Nantes per consegnare i nostri raccolti

Espanol :

Acompáñenos de Sucé-sur-Erdre a Nantes para entregar nuestras cosechas

