Transport pour le Salon de l’Agriculture de Paris Saint-Cyr-des-Gâts

Saint-Cyr-des-Gâts Vendée
Tarif : 80 – 80 – 95 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 03:15:00
fin : 2026-02-22 02:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Transport en autocar pour le Salon de l’Agriculture de Paris, sur une journée
Départ de Saint Cyr des Gâts à 3h15 du matin.
Arrivée à Paris Porte de Versailles, prévue vers 10h.
Journée libre sur le Salon.
Départ vers 19h30-20h, pour une arrivée à 2h00 du matin.
Petit-déjeuner fourni (boisson chaude + jus + viennoiserie + pain-confiture) et dîner libres, sur l’autoroute.
Proposé par Familles Rurales.
Renseignements et réservations aureliefredericauger@gmail.com .
Saint-Cyr-des-Gâts 85410 Vendée Pays de la Loire aureliefredericauger@gmail.com
English :
One-day bus transport to the Paris Agricultural Show
