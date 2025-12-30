Transport pour le Salon de l’Agriculture de Paris

Saint-Cyr-des-Gâts Vendée

Tarif : 80 – 80 – 95 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 03:15:00

fin : 2026-02-22 02:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Transport en autocar pour le Salon de l’Agriculture de Paris, sur une journée

Départ de Saint Cyr des Gâts à 3h15 du matin.

Arrivée à Paris Porte de Versailles, prévue vers 10h.

Journée libre sur le Salon.

Départ vers 19h30-20h, pour une arrivée à 2h00 du matin.

Petit-déjeuner fourni (boisson chaude + jus + viennoiserie + pain-confiture) et dîner libres, sur l’autoroute.

Proposé par Familles Rurales.

Renseignements et réservations aureliefredericauger@gmail.com .

Saint-Cyr-des-Gâts 85410 Vendée Pays de la Loire aureliefredericauger@gmail.com

English :

One-day bus transport to the Paris Agricultural Show

