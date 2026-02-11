Transval d’Allier Mairie Langeac
Transval d’Allier Mairie Langeac samedi 18 avril 2026.
Transval d’Allier
Mairie Club val d’Allier Quad (Association) Langeac Haute-Loire
Tarif : 50 – 50 – 90 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
Randonnée quads et SSV (véhicules homologués seulement), le samedi 17 et le dimanche 18 mai 2025.
50€ par personne et 90€ les deux jours.
2 parcours différents de 130 km, au départ de Langeac.
Inscription sur HelloAsso. Informations au 07 67 76 28 58
Mairie Club val d’Allier Quad (Association) Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 76 28 58 valdallierquad@gmail.com
English :
Quad and SSV tour (homologated vehicles only), Saturday May 17 and Sunday May 18, 2025.
50? per person and 90? for two days.
2 different 130 km routes, departing from Langeac.
Registration on HelloAsso. Information on 07 67 76 28 58
L’événement Transval d’Allier Langeac a été mis à jour le 2026-02-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier