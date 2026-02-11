Transval d’Allier Mairie Langeac

Transval d’Allier

Mairie Club val d’Allier Quad (Association) Langeac Haute-Loire

Tarif : 50 – 50 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Randonnée quads et SSV (véhicules homologués seulement), le samedi 17 et le dimanche 18 mai 2025.

50€ par personne et 90€ les deux jours.

2 parcours différents de 130 km, au départ de Langeac.

Inscription sur HelloAsso. Informations au 07 67 76 28 58

.

Mairie Club val d’Allier Quad (Association) Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 76 28 58 valdallierquad@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Quad and SSV tour (homologated vehicles only), Saturday May 17 and Sunday May 18, 2025.

50? per person and 90? for two days.

2 different 130 km routes, departing from Langeac.

Registration on HelloAsso. Information on 07 67 76 28 58

L’événement Transval d’Allier Langeac a été mis à jour le 2026-02-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier