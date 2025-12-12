TRANSVERSALE – COMEDIE OBERKAMPF Paris

TRANSVERSALE Début : 2026-03-05 à 21:30. Tarif : – euros.

Transversale est un spectacle de danse électro contemporaine à la croisée des mondes : drôle, intense, déroutant.Sept tableaux comme sept chapitres d’un voyage où les corps se dévoilent, se heurtent, se libèrent. Entre absurdité du quotidien, explosions d’énergie et instants suspendus, six interprètes aux personnalités marquées traversent des scènes où tout peut arriver.Un spectacle vibrant, surprenant, où l’on rit, l’on pense, l’on vibre.Et où, toujours, la danse dit ce que les mots taisent.Une expérience sensorielle et collective – électrique, humaine, unique.Pour Tout public dès 10 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE OBERKAMPF 115 RUE DU CHEMIN VERT 75011 Paris 75