Tranzistor, l'émission live spéciale compile ! Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne jeudi 6 novembre 2025.

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06 22:30:00

2025-11-06

En partenariat avec Mayenne Culture, L’Autre Radio et L’Œil mécanique

Le temps d’un show radio en public alternant concerts et interviews, découvrez la scène musicale du 5.3. À l’occasion de la 11e édition de sa compile, Tranzistor vous réserve une soirée exceptionnelle, avec 4 artistes au programme !

Bloodflower (soul’n’roll)

Bassiste dans des groupes très Rock’n Roll, Stella Sauvage explore, avec ce projet solo, un univers ouvert et sans frontière, hybridant librement rap, soul ou R’n’B. Au blues, ses chansons empruntent aussi leur épure, sublimées par sa belle voix, dont la nonchalance et la langueur évoquent Lana Del Rey ou Jorja Smith.

Épaulée par un trio au top (violon, batterie, machines), cette jeune musicienne de 24 ans, débarquée du Québec il y a une dizaine d’années, délivre des concerts à l’intensité puissamment envoûtante. Girl power !

www.instagram.com/__bloodflower__/

Mountaiin (électro-rock tex-mex)

À l’origine de Mountaiin, la fascination d’un ado des années 90 pour une Amérique fantasmée caballeros galopant dans le désert, guitares mariachi, folk-rockeurs en Stetson et chemises à carreaux… Avec ce nouveau duo, Pierre Le Feuvre (Mazarin, La Casa…) rend un hommage assumé à ses héros. Comme si Ennio Morricone jammait avec Calexico, sous l’œil bienfaiteur de Neil Young et Moroder…

Accompagné d’un batteur, le guitariste-chanteur y tutoie des sommets bien à lui, entre ballades folk rêveuses, refrains tubesques et ascensions électro irrésistibles.

www.instagram.com/mountaiinforever/

The Animal Objective (rock surréaliste)

Attention rock dérangé, voir complément frappadingue ! Hybridations inédites entre King Crimson, Frank Zappa et Mike Patton, les chansons étranges de ce quartet vous embarquent dans un trip totalement psychédélique et surréaliste.

Sous leurs dehors farfelus ils sont déguisés sur scène -, ces quatre hurluberlus, emmenés par le chanteur-guitariste anglais Tim Naish, déploient une maîtrise virtuose : tout en ruptures et explosions, leur musique imprévisible enchevêtre au millimètre grooves anguleux, mélodies obliques et folie contagieuse !

Mémé les Watts XXL (chanson rétro-futuriste)

En 2025, Mémé les Watts fêtait ses 10 ans avec des concerts et un album live en version XXL, conviant 9 musiciens sur scène. C’est avec cette belle équipe au complet que nous aurons le plaisir de clôturer cette émission spéciale ! Au menu : le cocktail unique et savoureux de Pierre Bouguier et son super band, qui expédie Trenet à Buenos Aires, relit Riquita façon reggae-dub ou donne à Brassens des airs jazzy… Le tout servi avec percus latinos endiablées, accordéon tourbillonnant et section cuivre chauffée à blanc. Sortez les extincteurs : la bande à Mémé va mettre le feu au Carré !

jeudi 6 novembre 2025 20h30

Théâtre des Ursulines

à partir de 12 ans

durée 2h

placement numéroté

entrée gratuite

Les rendez-vous gratuits ne sont pas réservables en ligne pour vous éviter les frais liés à la plateforme de vente.

T. 02 43 09 21 52 contact@le-carre.org .

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne

