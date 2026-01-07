Tranzistor, l’émission live Théâtre Les 3 Chênes

Loiron-Ruillé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Concert/musique

Tranzistor est de retour aux 3 Chênes pour un nouveau show radio en public, avec sur scène trois groupes qui font l’actualité musicale du 5.3 !

Jamais deux sans trois ! L’équipe de Tranzistor pose une nouvelle fois ses micros au Théâtre Les 3 Chênes, toujours animé par la volonté de mettre en lumière la vitalité artistique et culturelle made in Mayenne. Enregistrée en public et diffusée sur les ondes de L’Autre radio, l’émission Tranzistor live recevra sur son plateau trois groupes musicaux en pleine actualité. Au programme de ce rendez-vous atypique concerts et interviews menés tambour battant, bonnes ondes et éclectisme musical. Parfait pour (re)découvrir, en toute décontraction, la richesse musicale du 5.3 !

• Théâtre Les 3 Chênes

• Vendredi 13 février à 20h30

• Tout public

• Gratuit sur réservation .

Loiron-Ruillé 53320 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 10 25 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tranzistor, l’émission live Théâtre Les 3 Chênes Loiron-Ruillé a été mis à jour le 2026-01-07 par LAVAL TOURISME