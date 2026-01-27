TRANZISTOR LIVE Théâtre de Mayenne Mayenne

TRANZISTOR LIVE

Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne Mayenne

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03

2026-04-03

RDV au Théâtre de Mayenne le 3 avril à 20h30

Le temps d’une émission radiophonique en public alternant concerts et interviews, découvrez trois artistes du 5.3, dans une ambiance cool et intimiste !

Gratuit .

Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 40 25

English :

Rendezvous at the Théâtre de Mayenne on April 3 at 8:30 p.m

