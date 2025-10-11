Tranzistour Brasier Bibliothèque La Brûlatte

Dans le cadre de la tournée Tranzistour, découvrez Brasier en concert à la bibliothèque de La Brûlatte.

Mayenne Culture s’associe depuis 2013 à la Bibliothèque départementale de la Mayenne pour la tournée Tranzistour des concerts-rencontres investissant ces lieux vivants, au coeur de l’animation culturelle de leur territoire, que sont les médiathèques.

Brasier

Avec Brasier, le projet solo dont il publie aujourd’hui le second disque, Nicolas Boisnard regarde du côté obscur de la farce qu’est la comédie humaine. Soutenu par des instrumentaux ultra-percutants et actuels, le chanteur d’Archimède invente un rap littéraire d’un genre nouveau, mâtiné de chanson et de slam. Trempées dans le vitriol, ses rimes incendiaires et sa plume acérée dissèquent notre époque avec une ironie féroce. Jubilatoire et libérateur ! .

Bibliothèque 3 Rue des Écoles La Brûlatte 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 9 67 30 73 46 bibliothequelabrulatte@gmail.com

English :

As part of the Tranzistour tour, discover Brasier in concert at the La Brûlatte library.

German :

Im Rahmen der Tranzistour erleben Sie Brasier in einem Konzert in der Bibliothek von La Brûlatte.

Italiano :

Nell’ambito del tour Tranzistour, scoprite Brasier in concerto alla biblioteca La Brûlatte.

Espanol :

En el marco de la gira Tranzistour, descubra a Brasier en concierto en la biblioteca La Brûlatte.

