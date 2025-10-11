Tranzistour Club Mutant Médiathèque Meslay-du-Maine

Tranzistour Club Mutant Médiathèque Meslay-du-Maine samedi 11 octobre 2025.

Tranzistour Club Mutant

Médiathèque 3 Boulevard d’Aldingen Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 16:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Dans le cadre de la tournée Tranzistour, découvrez Club Mutant en concert à la médiathèque de Meslay-du-Maine.

Mayenne Culture s’associe depuis 2013 à la Bibliothèque départementale de la Mayenne pour la tournée Tranzistour des concerts-rencontres investissant ces lieux vivants, au coeur de l’animation culturelle de leur territoire, que sont les médiathèques.

Club Mutant

Vous trouverez peut-être que la poésie des textes évoque Noir Désir ou que les guitares rappellent Fontaines D.C ? Pourtant les chansons de Club Mutant ne ressemblent à aucune autre, dessinant les contours d’un drôle de monde cinématographique, à la fois étrange et familier. Avec une efficacité pop imparable, leur rock tendu et bondissant conjugue dans le même temps sensibilité et énergie brute, puissance et élégance, mélancolie et légèreté.

En avant-première, le quartet nous dévoilera son nouveau disque, dans une version acoustique inédite ! .

Médiathèque 3 Boulevard d’Aldingen Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 59 56 mediatheque.meslay@paysmeslaygrez.fr

English :

As part of the Tranzistour tour, discover Club Mutant in concert at the Meslay-du-Maine media library.

German :

Im Rahmen der Tranzistour erleben Sie Club Mutant bei einem Konzert in der Mediathek von Meslay-du-Maine.

Italiano :

Nell’ambito del tour Tranzistour, scoprite i Club Mutant in concerto alla mediateca di Meslay-du-Maine.

Espanol :

En el marco de la gira Tranzistour, descubra el Club Mutant en concierto en la mediateca de Meslay-du-Maine.

L’événement Tranzistour Club Mutant Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2025-09-09 par CDT53