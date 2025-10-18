Tranzistour Collectif Team Peace Médiathèque Montsûrs

Médiathèque 24 Rue du Pont Montsûrs Mayenne

2025-10-18 16:00:00

2025-10-18

2025-10-18

Dans le cadre de la tournée Tranzistour, découvrez Collectif Team Peace en concert à la médiathèque de Montsûr.

Mayenne Culture s’associe depuis 2013 à la Bibliothèque départementale de la Mayenne pour la tournée Tranzistour des concerts-rencontres investissant ces lieux vivants, au coeur de l’animation culturelle de leur territoire, que sont les médiathèques.

Collectif Team Peace

Ingrédient de base du cocktail survitaminé distillé par le Collectif Team Peace la pulse irrésistible d’un bon vieux reggae à l’ancienne, que vient brasser la niak d’une guitare sèche et la tchatche d’un trio vocal, mixant chant, flow rap et phrasé slam. Le tout pimenté de quelques épices africaines et d’une bonne dose de vibrations positives ces petits frères assumés de Tryo ou Danakil ont décidé de regarder la vie du bon côté.

Pas question de se prendre la tête, le CTP est là pour faire la fête ! .

Médiathèque 24 Rue du Pont Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 28 10

English :

As part of the Tranzistour tour, discover Collectif Team Peace in concert at the Montsûr media library.

German :

Im Rahmen der Tranzistour entdecken Sie Collectif Team Peace bei einem Konzert in der Mediathek von Montsûr.

Italiano :

Nell’ambito del tour Tranzistour, scoprite il Collectif Team Peace in concerto alla mediateca di Montsûr.

Espanol :

En el marco de la gira Tranzistour, descubra al Collectif Team Peace en concierto en la mediateca de Montsûr.

