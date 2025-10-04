Tranzistour Duo Ropa Rue des Troenes Pré-en-Pail-Saint-Samson

Tranzistour Duo Ropa Rue des Troenes Pré-en-Pail-Saint-Samson samedi 4 octobre 2025.

Tranzistour Duo Ropa

Rue des Troenes Bibliothèque Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne

Dans le cadre de la tournée Tranzistour, découvrez Duo Ropa en concert à la bibliothèque de Pré-en-Pail.

Mayenne Culture s’associe depuis 2013 à la Bibliothèque départementale de la Mayenne pour la tournée Tranzistour des concerts-rencontres investissant ces lieux vivants, au coeur de l’animation culturelle de leur territoire, que sont les médiathèques.

Duo Ropa

Du swing endiablé des Balkans à la chaleur enivrante des chansons italiennes, ce duo nomade se balade à travers le répertoire trad de toute l’Europe. Habitués des bals folk, nos deux hommes-orchestres fusionnent les genres (de l’électro à la samba) pour cuisiner à la sauce actuelle de savoureux airs populaires, parfois séculaires. En concert, un joyeux leitmotiv guide leurs pas (de danse) faire la fête et partager leur énergie avec le public. Petits et grands, embarquez à bord de Duo Ropa airlines ! .

Rue des Troenes Bibliothèque Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 69 76 bibliotheque-pep-spdn@cc-montdesavaloirs.fr

English :

As part of the Tranzistour tour, discover Duo Ropa in concert at the Pré-en-Pail library.

German :

Im Rahmen der Tranzistour entdecken Sie Duo Ropa bei einem Konzert in der Bibliothek von Pré-en-Pail.

Italiano :

Nell’ambito del tour Tranzistour, scoprite il Duo Ropa in concerto alla biblioteca di Pré-en-Pail.

Espanol :

En el marco de la gira Tranzistour, descubra al Dúo Ropa en concierto en la biblioteca de Pré-en-Pail.

