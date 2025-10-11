Tranzistour la tournée des médiathèques Larchamp

Début : 2025-10-11 16:00:00

2025-10-11

Le Réseau lecture de l’Ernée propose dans le cadre de la tournée Tranzistour, la bibliothèque de Larchamp a le plaisir d’accueillir un concert blues-soul du groupe Bloodflower.

C’est bien connu, les médiathèques sont des lieux de rencontres. Rencontres avec les mots et les images. Rencontres avec celles et ceux qui font vivre les livres. Rencontres avec son voisin, sa voisine, ses ami.e.s. Et la musique, avez-vous déjà pensé à découvrir de la musique en médiathèque ? Car oui, il y a de la musique en médiathèque, et même de la musique en live ! Preuve à l’appui du côté de Larchamp cet automne.

Samedi 11 octobre à 16h, dans le cadre de la tournée Tranzistour, la bibliothèque de Larchamp a le plaisir d’accueillir un concert blues-soul du groupe Bloodflower. Bloodflower, ce sont deux sœurs, deux voix, une basse, un violon et une batterie, pour des chansons ensorcelantes. Voilà un moment unique pour découvrir votre bibliothèque autrement !

Inscription conseillée auprès de votre bibliothèque

BON A SAVOIR

Le concert Bloodflower s’inscrit dans le cadre de Tranzistour, la tournée des médiathèques, du 4 au 18 octobre 2025. C’est un évènement organisé par la Bibliothèque Départementale de la Mayenne et Mayenne Culture pour découvrir la culture autrement sur le territoire mayennais .

Bibliothèque Larchamp 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 44 30 bibliotheque.larchamp@lernee.fr

English :

As part of the Tranzistour tour organized by the Réseau lecture de l’Ernée, the Larchamp library is delighted to host a blues-soul concert by the band Bloodflower.

German :

Das Réseau lecture de l’Ernée bietet im Rahmen der Tranzistour ein Blues-Soul-Konzert der Gruppe Bloodflower an. Die Bibliothek von Larchamp freut sich, dieses Konzert begrüßen zu dürfen.

Italiano :

Nell’ambito del tour Tranzistour organizzato dal Réseau lecture de l’Ernée, la biblioteca Larchamp è lieta di ospitare un concerto blues-soul del gruppo Bloodflower.

Espanol :

En el marco de la gira Tranzistour organizada por el Réseau lecture de l’Ernée, la biblioteca Larchamp se complace en acoger un concierto de blues-soul del grupo Bloodflower.

