Tranzistour Mountaiin Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne

Tranzistour Mountaiin Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne samedi 18 octobre 2025.

Tranzistour Mountaiin

Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 16:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Dans le cadre de la tournée Tranzistour, découvrez Mountaiin en concert à la médiathèque de Château-Gontier.

Mayenne Culture s’associe depuis 2013 à la Bibliothèque départementale de la Mayenne pour la tournée Tranzistour des concerts-rencontres investissant ces lieux vivants, au coeur de l’animation culturelle de leur territoire, que sont les médiathèques.

Mountaiin

À l’origine de Mountaiin, la fascination d’un ado des années 90 pour une Amérique fantasmée caballeros galopant dans le désert, guitares mariachi, folk-rockeurs en Stetson et chemises à carreaux… Avec ce nouveau duo, Pierre Le Feuvre (Mazarin, La Casa…) rend un hommage assumé à ses héros. Comme si Ennio Morricone jammait avec Calexico, sous l’oeil bienveillant de Neil Young et Moroder… Accompagné d’un batteur, le guitariste-chanteur y tutoie des sommets bien à lui, entre ballades folk rêveuses, refrains tubesques et ascensions électro irrésistibles ! .

Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53

English :

As part of the Tranzistour tour, discover Mountaiin in concert at the Château-Gontier media library.

German :

Im Rahmen der Tranzistour erleben Sie Mountaiin in einem Konzert in der Mediathek von Château-Gontier.

Italiano :

Nell’ambito del tour Tranzistour, scoprite Mountaiin in concerto presso la mediateca di Château-Gontier.

Espanol :

En el marco de la gira Tranzistour, descubra a Mountaiin en concierto en la mediateca de Château-Gontier.

L’événement Tranzistour Mountaiin Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-09-09 par CDT53