Trap Française avec Emmanuelle Carinos Vasquez Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Il existe peu de moments aussi marquants dans l’histoire du rap français que l’avènement de la trap et de son premier roi : Kaaris. Son featuring avec Booba sur “Kalash”, et son arrivée en noir et blanc, installé sur la fenêtre d’une voiture sombre, fusil d’assaut à la main, se sont imprimés à jamais sur la rétine de ceux qui en ont été témoins. Son album Or Noir n’est pas le premier projet sorti dans l’Hexagone à reprendre les codes de Gucci Mane et de ses camarades d’Atlanta avant lui, Booba ou Mac Tyer s’y étaient essayés mais il est bien la matrice de la trap hexagonale.

Dans son sillage, la trap a évolué pour devenir la recette principale du rap français, jusqu’à l’épuisement de la formule. La première moitié des années 2010 est marquée par ce style, qui raconte le train de vie mouvementé du trafiquant, et par les “street clips”, tournés à même la rue, principalement avec un Canon 5D, et démocratisés par le jeune réalisateur William Thomas. Depuis quelques années, la trap connaît un renouveau dans le rap français, incarné par des techniciens comme La Fève ou les expérimentations de TH. Alors, assiste-t-on à un nouvel âge d’or de la trap hexagonale ?

Dans le Club d’Écoute de Communale Saint-Ouen, nous reviendrons sur l’histoire de la trap en France, de ses premiers succès à ses incarnations les plus récentes, en compagnie de la docteure en sociologie Emmanuelle Carinos-Vasques, autrice de l’article “Une décennie de trap hexagonale”, dans l’ouvrage collectif Trap 2, paru chez Audimat Éditions.

C’EST QUOI LE CLUB D’ÉCOUTE DE COMMUNALE SAINT-OUEN ?

Alors que l’offre musicale proposée par les plateformes de streaming ne cesse de grandir, l’auditoire se perd dans des méandres sonores sans avoir la possibilité de comprendre ce qui se trame dans les morceaux qui rythment sa vie. Avec le Club d’Écoute de Communale Saint-Ouen, nous donnons des clefs de compréhensions de genres musicaux qui ont marqué les musiques actuelles, en faisant appel à des spécialistes qui décryptent les playlists.

Organisées dans l’espace club de Communale Saint-Ouen, chaque session est composée d’un temps d’écoute où l’on diffuse une série de morceaux-clefs en les commentant et en s’appuyant sur des images (clips, posts, et photos) d’époque, et se conclut par un DJset hommage au genre représenté.

Le Club d'Écoute de Communale, donne des clefs de compréhensions de genres musicaux qui ont marqué les musiques actuelles, en faisant appel à des spécialistes qui décryptent les playlists. Un cycle conçu en collaboration avec David Bola (@bolitorride), journaliste indépendant et collaborateur des médias Grünt, Radio Nova, Tsugi et Musique Journal.

Le mercredi 18 février 2026

de 20h00 à 23h30

payant

5€ avec une conso gratuite

Public jeunes et adultes.

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

