Trap Rouen 10 août 2025 18:00

Seine-Maritime

Trap Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10 18:00:00

fin : 2025-08-10 19:00:00

Date(s) :

2025-08-10

Spectacle de cirque interactif, orchestre improvisé avec le public, TRAP met en piste un instrument fédérateur mais au parcours peu connu, le cajon. Au rythme du cirque et des percussions, nous allons voyager ensemble sur trois continents, l’Afrique, l’Amérique Latine, l’Europe et faire du cajon un objet d’acrobatie, de manipulation, de jeu à l’unisson. Les spectateurs sont invités à construire leur propre cajon et s’initier à la pratique…. pour créer un tube et finir en une festive célébration collective !

– Spectacle Cie El Nucléo

Dimanche 10.08 à 17h | 50mn | Tout public | Gratuit | Accès libre (dans la limite des places disponibles)

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : Trap

An interactive circus show, an improvised orchestra with the audience, TRAP features a unifying but little-known instrument, the Cajon. To the rhythm of circus and percussion, we travel together to three continents Africa, Latin America and Europe and turn the Cajon into an object of acrobatics, manipulation and unison play. Audience members are invited to build their own Cajon and learn how to play it… to create a hit and end up in a festive collective celebration!

? Show by Cie El Nucléo

Sunday 10.08 at 5pm | 50mn | All audiences | Free admission (subject to availability)

German :

TRAP ist ein interaktives Zirkusspektakel, ein mit dem Publikum improvisiertes Orchester, das ein verbindendes Instrument in die Manege stellt, dessen Werdegang jedoch wenig bekannt ist: die Cajon. Im Rhythmus des Zirkus und der Percussion werden wir gemeinsam durch drei Kontinente reisen, Afrika, Lateinamerika und Europa, und die Cajon in ein Objekt der Akrobatik, der Manipulation und des gemeinsamen Spiels verwandeln. Die Zuschauer sind eingeladen, ihre eigene Cajon zu bauen und sich in die Praxis einzuführen… um einen Hit zu kreieren und in einer festlichen kollektiven Feier zu enden!

? Aufführung Cie El Nucléo

Sonntag, 10.08. um 17 Uhr | 50 Min. | Für alle Altersgruppen | Kostenlos | Freier Zugang (solange Plätze verfügbar sind)

Italiano :

TRAP è uno spettacolo di circo interattivo, un’orchestra improvvisata con il pubblico, con uno strumento unificante ma poco conosciuto: il Cajon. Al ritmo del circo e delle percussioni, viaggiamo insieme attraverso tre continenti Africa, America Latina ed Europa utilizzando il Cajon come oggetto di acrobazie, manipolazioni e giochi all’unisono. Il pubblico è invitato a costruire il proprio Cajon e a imparare a suonarlo… per creare una hit e finire in una festosa celebrazione collettiva!

? Spettacolo di Cie El Nucléo

Domenica 10.08 alle 17.00 | 50mn | Tutti i pubblici | Ingresso libero (fino a esaurimento posti)

Espanol :

TRAP es un espectáculo de circo interactivo, una orquesta improvisada con el público, protagonizada por un instrumento unificador pero poco conocido: el cajón. Al ritmo del circo y la percusión, viajamos juntos por tres continentes -África, América Latina y Europa- utilizando el cajón como objeto de acrobacia, manipulación y juego al unísono. Se invita al público a construir su propio cajón y aprender a tocarlo… ¡para crear un éxito y acabar con una festiva celebración colectiva!

? Espectáculo de Cie El Nucléo

Domingo 10.08 a las 17.00 h | 50mn | Todos los públicos | Entrada gratuita (sujeto a disponibilidad)

