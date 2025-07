TRAPÈZE VOLANT Sainte-Croix-Vallée-Française

TRAPÈZE VOLANT Sainte-Croix-Vallée-Française samedi 26 juillet 2025.

TRAPÈZE VOLANT

Le Rond Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Baptême de trapèze volant, ouvert aux enfants et adultes ! Suivi du spectacle de restitution de fin de stage.

Venez nombreux samedi 26 juillet au Rond de Ste Croix Vallée Française pour participer au baptême de trapèze volant à 16h. Ouvert aux enfants et adultes, venez essayer !

Le baptême est suivi, à 18h, du spectacle de restitution, fin de stage qui a eu lieu du 21 au 25 juillet. .

Le Rond Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 67 75 88 89

English :

Flying trapeze baptism, open to children and adults! Followed by the end-of-course show.

German :

Taufe des Fliegenden Trapezes, offen für Kinder und Erwachsene! Anschließend folgt eine Aufführung zum Abschluss des Kurses.

Italiano :

Battesimo del trapezio volante, aperto a bambini e adulti! Seguirà uno spettacolo alla fine del corso.

Espanol :

Bautismo de trapecio volante, ¡abierto a niños y adultos! Seguido de una actuación al final del curso.

