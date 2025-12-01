Trappeurs en famille à La Pierre Saint-Martin Arette

Trappeurs en famille à La Pierre Saint-Martin

Maison de la Pierre Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 13:30:00

fin : 2025-12-30 16:30:00

Date(s) :

2025-12-23 2025-12-30 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03

Aux côtés de Françoise, vivez une aventure unique en pleine montagne et glissez-vous dans la peau d’un véritable trappeur. Au programme construction d’igloos, sculpture sur neige, initiation à la luge et création d’une œuvre éphémère qui fera briller petits et grands. Une activité conviviale, ludique et 100% nature, idéale pour partager un moment inoubliable en famille. Prêts à vivre la magie de la montagne autrement ?

Dès 5 ans, matériel fourni (pelles et luges), prévoir gants, vêtements chauds, chaussures fermées et imperméables et protection solaire. .

Maison de la Pierre Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09

