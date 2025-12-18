Trappeurs en famille en vallée d’Aspe Espace Somport Urdos

Trappeurs en famille en vallée d’Aspe

Espace Somport Col du Somport Urdos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Accompagné d’un guide diplômé, vous apprendrez toutes les techniques indispensables construction d’igloos, sculpture sur neige, initiation à la luge et découverte des raquettes à neige… le tout au cœur du majestueux Parc national des Pyrénées. Une activité ludique, immersive et idéale à partager en petit groupe pour une ambiance chaleureuse et conviviale. Et même sans neige ? Pas d’inquiétude ! L’activité se transforme en une exploration fascinante observation des traces, identification de la faune, recherche d’indices… Une aventure nature garantie, quelles que soient les conditions.

Dès 5 ans, tout le matériel est fourni (raquettes, bâtons, pelles et luges), prévoir gants, vêtements chauds, chaussures fermées et imperméables, ainsi qu’une protection solaire. .

Espace Somport Col du Somport Urdos 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57

