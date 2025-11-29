Trappeurs en famille en vallée d’Aspe Espace Somport Urdos
Trappeurs en famille en vallée d’Aspe Espace Somport Urdos mercredi 24 décembre 2025.
Trappeurs en famille en vallée d’Aspe
Espace Somport Col du Somport Urdos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2025-12-24 2025-12-31 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04
Accompagné d’un guide diplômé, vous apprendrez toutes les techniques indispensables construction d’igloos, sculpture sur neige, initiation à la luge et découverte des raquettes à neige… le tout au cœur du majestueux Parc national des Pyrénées. Une activité ludique, immersive et idéale à partager en petit groupe pour une ambiance chaleureuse et conviviale. Et même sans neige ? Pas d’inquiétude ! L’activité se transforme en une exploration fascinante observation des traces, identification de la faune, recherche d’indices… Une aventure nature garantie, quelles que soient les conditions.
Dès 5 ans, tout le matériel est fourni (raquettes, bâtons, pelles et luges), prévoir gants, vêtements chauds, chaussures fermées et imperméables, ainsi qu’une protection solaire. .
Espace Somport Col du Somport Urdos 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57
English : Trappeurs en famille en vallée d’Aspe
L’événement Trappeurs en famille en vallée d’Aspe Urdos a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn