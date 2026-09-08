Trash ! Monts
samedi 3 octobre 2026 · Monts
Informations pratiques
Monts
Trash !
17 Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire
Tarif : 5.4 – 5.4 – EUR
5.4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Samedi 3 octobre 2026 – 20h30
Dans un centre de recyclage d’ordures, quatre travailleurs créatifs donnent vie à toutes sortes de déchets et évoquent avec humour l’excès de consumérisme dans notre société.
Dans un centre de recyclage d’ordures, quatre travailleurs créatifs donnent vie à toutes sortes de déchets et évoquent avec humour l’excès de consumérisme dans notre société. Bouteilles de butane, parapluies, ballons, boîtes à outils… le moindre objet devient propice à la percussion, au rythme, à la poésie et à l’humour. Une énergie contagieuse et un spectacle participatif, percutant et burlesque, à voir en famille évidemment.
Réservation en ligne
Préventes 12 €
Plein tarif 18 €
Tarif réduit 15 €
PCE Pass Culture 10 €
Moins de 10 ans 5 € 5.4 .
17 Rue de la Vasselière Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 07 82 57 26 culture@monts.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saturday, October 3, 2026 – 8:30 p.m.
At a waste recycling center, four creative workers breathe new life into all kinds of trash and humorously highlight the excesses of consumerism in our society.
L’événement Trash ! Monts a été mis à jour le 2026-09-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
À voir aussi à Monts (Indre-et-Loire)
- Soirée de l’Équinoxe Monts 19 septembre 2026
- Journées européennes du Patrimoine au Domaine de Candé Monts 19 septembre 2026
- Visite libre du Domaine de Candé, Domaine de Candé, Monts 19 septembre 2026
- Spectacle Trash! Monts 3 octobre 2026
- Visite thématique L’orgue Skinner Monts 4 octobre 2026