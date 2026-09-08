Informations pratiques

Monts

Trash !

17 Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire

Tarif : 5.4 – 5.4 – EUR

5.4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Samedi 3 octobre 2026 – 20h30

Dans un centre de recyclage d’ordures, quatre travailleurs créatifs donnent vie à toutes sortes de déchets et évoquent avec humour l’excès de consumérisme dans notre société.

Dans un centre de recyclage d’ordures, quatre travailleurs créatifs donnent vie à toutes sortes de déchets et évoquent avec humour l’excès de consumérisme dans notre société. Bouteilles de butane, parapluies, ballons, boîtes à outils… le moindre objet devient propice à la percussion, au rythme, à la poésie et à l’humour. Une énergie contagieuse et un spectacle participatif, percutant et burlesque, à voir en famille évidemment.

Réservation en ligne

Préventes 12 €

Plein tarif 18 €

Tarif réduit 15 €

PCE Pass Culture 10 €

Moins de 10 ans 5 € 5.4 .

17 Rue de la Vasselière Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 07 82 57 26 culture@monts.fr

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English :

Saturday, October 3, 2026 – 8:30 p.m.

At a waste recycling center, four creative workers breathe new life into all kinds of trash and humorously highlight the excesses of consumerism in our society.

L’événement Trash ! Monts a été mis à jour le 2026-09-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme