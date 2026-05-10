TRASHCULT x Jardin21 : open air et marché de créateur·ices Jardin 21 Paris

Entre poésie, théâtre, danse, chant, textes d’amour ou de lutte, expérimentations… TrashCult vient profiter des beaux jours avec une nouvelle scène ouverte en plein air au Jardin21. Un espace pour dire, crier, inventer, déranger, surprendre en toute liberté.

Autour de la scène : des stands de créateur·ices venu·es partager leurs créations et leur art. Et pour nous accompagner tout au long de la soirée, des DJ sets envoûtants pour vous faire voyager entre sonorités ambient et kicks profonds :

▸ 20h-21h30 : Scène ouverte entre musique, poésie et performances

❦ Line up ❦

@p0l3000 – ambient / dub techno / minimal

@sopycal – sweet spicy techno

@ned.lu_ progressive trance / deep / hypnotic techno

ᰔENTRÉE LIBRE DU JARDINᰔ

❦Ouverture du Jardin21 : 12h – 00h

❦ Événement de 19h à 00h

nous trouver :

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

Un rendez-vous pour célébrer ce qui ne rentre pas dans les cases

Le mercredi 03 juin 2026

de 19h00 à 00h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-03T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-03T19:00:00+02:00_2026-06-03T00:00:00+02:00

Jardin 21 12/A Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://shotgun.live/events/trash-cult-x-jardin21-4 https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/



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