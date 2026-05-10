TRASHCULT x Jardin21 : open air et marché de créateur·ices Jardin 21 Paris
TRASHCULT x Jardin21 : open air et marché de créateur·ices Jardin 21 Paris mercredi 3 juin 2026.
Entre poésie, théâtre, danse, chant, textes d’amour ou de lutte, expérimentations… TrashCult vient profiter des beaux jours avec une nouvelle scène ouverte en plein air au Jardin21. Un espace pour dire, crier, inventer, déranger, surprendre en toute liberté.
Autour de la scène : des stands de créateur·ices venu·es partager leurs créations et leur art. Et pour nous accompagner tout au long de la soirée, des DJ sets envoûtants pour vous faire voyager entre sonorités ambient et kicks profonds :
▸ 20h-21h30 : Scène ouverte entre musique, poésie et performances
❦ Line up ❦
- @p0l3000 – ambient / dub techno / minimal
- @sopycal – sweet spicy techno
- @ned.lu_ progressive trance / deep / hypnotic techno
ᰔENTRÉE LIBRE DU JARDINᰔ
❦Ouverture du Jardin21 : 12h – 00h
❦ Événement de 19h à 00h
nous trouver :
T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig
M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin
RER(E) Gare de Pantin
Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin
Un rendez-vous pour célébrer ce qui ne rentre pas dans les cases
Le mercredi 03 juin 2026
de 19h00 à 00h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-03T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T19:00:00+02:00_2026-06-03T00:00:00+02:00
Jardin 21 12/A Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
https://shotgun.live/events/trash-cult-x-jardin21-4 https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/
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