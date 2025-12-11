Traumatisme, trouble de stress post-traumatique et memoire Mairie du 11e Paris Mardi 16 décembre, 18h30 L’entrée est libre, dans la limite des places disponibles

L’Inserm invite les membres d’HEC Santé à la conférence qu’il organise mardi 16 décembre 2025, à 18h30 à la Mairie du 11e, sur les conséquences des attentats de Paris

« Les attentats du 13 novembre 2015 ont laissé des traces durables. Comment se construit la mémoire des survivants et celle de la société ? Comment ce traumatisme façonne-t-il notre mémoire et la mémoire collective ? Venez écouter et débattre avec Francis Eustache, Denis Peschanski, co-porteurs du programme de recherche 13 novembre* et la psychiatre Gaëlle Abgrall du SAMU de Paris qui a pris en charge les victimes du Bataclan. »

L’entrée est libre, dans la limite des places disponibles.

* 13-11 Programme de recherche transdisciplinaire

Début : 2025-12-16T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-16T20:00:00.000+01:00

Mairie du 11e 12 place Léon Blum 75011 PARIS Quartier de la Roquette Paris 75011 Paris