Travail de l’estampe – visite d’atelier et démonstration Hudimesnil
samedi 3 octobre 2026 · Hudimesnil
Informations pratiques
Hudimesnil
Travail de l’estampe – visite d’atelier et démonstration
38 Rue Sainte-Suzanne Hudimesnil Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 15:30:00
Date(s) :
2026-10-03
A l’occasion des Journées nationales des artistes l’atelier le Bateau de Papier vous propose 2 temps d’échange :
Démonstrations et découverte flash de la réalisation d’une estampe, du dessin jusqu’à la presse (durée 30 minutes, 3 séances: à 14h, 14h 30 et 15h ). Entrée libre et sans réservation.
Et pour ceux qui voudront faire leur propre image sur une grande presse un Atelier découverte de l’estampe (2h30/20 euros par personne).
Début de l’activité à 15h45.
Jauge : 5 personnes.
Réservation obligatoire. .
38 Rue Sainte-Suzanne Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 6 49 44 93 83 darya.shvaleva.art@gmail.com
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English : Travail de l’estampe – visite d’atelier et démonstration
L’événement Travail de l’estampe – visite d’atelier et démonstration Hudimesnil a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Granville Terre et Mer
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