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Travail de l’estampe – visite d’atelier et démonstration Hudimesnil

samedi 3 octobre 2026 · Hudimesnil

Travail de l’estampe – visite d’atelier et démonstration Hudimesnil

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
38 Rue Sainte-Suzanne
Ville
50510 Hudimesnil
Département
Manche
Tarif

Hudimesnil

Travail de l’estampe – visite d’atelier et démonstration

38 Rue Sainte-Suzanne Hudimesnil Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 15:30:00

Date(s) :
2026-10-03

A l’occasion des Journées nationales des artistes l’atelier le Bateau de Papier vous propose 2 temps d’échange :

Démonstrations et découverte flash de la réalisation d’une estampe, du dessin jusqu’à la presse (durée 30 minutes, 3 séances: à 14h, 14h 30 et 15h ). Entrée libre et sans réservation.

Et pour ceux qui voudront faire leur propre image sur une grande presse un Atelier découverte de l’estampe (2h30/20 euros par personne).

Début de l’activité à 15h45.
Jauge : 5 personnes.
Réservation obligatoire.   .

38 Rue Sainte-Suzanne Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 6 49 44 93 83  darya.shvaleva.art@gmail.com

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English : Travail de l’estampe – visite d’atelier et démonstration

L’événement Travail de l’estampe – visite d’atelier et démonstration Hudimesnil a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Granville Terre et Mer

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