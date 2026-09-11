Informations pratiques

Hudimesnil

Travail de l’estampe – visite d’atelier et démonstration

38 Rue Sainte-Suzanne Hudimesnil Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03 15:30:00

Date(s) :

2026-10-03

A l’occasion des Journées nationales des artistes l’atelier le Bateau de Papier vous propose 2 temps d’échange :

Démonstrations et découverte flash de la réalisation d’une estampe, du dessin jusqu’à la presse (durée 30 minutes, 3 séances: à 14h, 14h 30 et 15h ). Entrée libre et sans réservation.

Et pour ceux qui voudront faire leur propre image sur une grande presse un Atelier découverte de l’estampe (2h30/20 euros par personne).

Début de l’activité à 15h45.

Jauge : 5 personnes.

Réservation obligatoire. .

38 Rue Sainte-Suzanne Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 6 49 44 93 83 darya.shvaleva.art@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Travail de l’estampe – visite d’atelier et démonstration

L’événement Travail de l’estampe – visite d’atelier et démonstration Hudimesnil a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Granville Terre et Mer