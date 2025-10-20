Travail du cuir boite carrée MJC Héritan Mâcon
Travail du cuir boite carrée MJC Héritan Mâcon lundi 20 octobre 2025.
Travail du cuir boite carrée
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 40 – 40 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20 09:00:00
fin : 2025-10-20 12:00:00
Date(s) :
2025-10-20
Le travail artisanal du cuir est l’activité à découvrir si vous aimez travailler de vos mains ! À travers plusieurs étapes comme la découpe, l’embossage, la teinte, la couture, vous apprendrez à réaliser votre propre boîte, unique et authentique, qui durera des décennies.
Animé par Laura Mangin, Maroquinière mâconnaise, créatrice de Cœur à cœur Atelier . .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
English : Travail du cuir boite carrée
German : Travail du cuir boite carrée
Italiano :
Espanol :
L’événement Travail du cuir boite carrée Mâcon a été mis à jour le 2025-10-15 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès