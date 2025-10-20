Travail du cuir boite carrée MJC Héritan Mâcon

Travail du cuir boite carrée MJC Héritan Mâcon lundi 20 octobre 2025.

Travail du cuir boite carrée

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 09:00:00

fin : 2025-10-20 12:00:00

Date(s) :

2025-10-20

Le travail artisanal du cuir est l’activité à découvrir si vous aimez travailler de vos mains ! À travers plusieurs étapes comme la découpe, l’embossage, la teinte, la couture, vous apprendrez à réaliser votre propre boîte, unique et authentique, qui durera des décennies.

Animé par Laura Mangin, Maroquinière mâconnaise, créatrice de Cœur à cœur Atelier . .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

English : Travail du cuir boite carrée

German : Travail du cuir boite carrée

Italiano :

Espanol :

L’événement Travail du cuir boite carrée Mâcon a été mis à jour le 2025-10-15 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès