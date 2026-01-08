Travail du cuir enfants de 6 à 12 ans MJC Héritan Mâcon
Travail du cuir enfants de 6 à 12 ans MJC Héritan Mâcon mercredi 11 février 2026.
Travail du cuir enfants de 6 à 12 ans
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11 11:30:00
Date(s) :
2026-02-11
Le travail artisanal du cuir est l’activité à découvrir pour les petites mains agiles !
À travers plusieurs étapes de découpe et de collage, je vous apprendrai à confectionner votre fleur avec des pétales en cuir !
Animé par Laura Mangin, maroquinière mâconnaise, créatrice de
Cœur à cœur Atelier . .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Travail du cuir enfants de 6 à 12 ans
L’événement Travail du cuir enfants de 6 à 12 ans Mâcon a été mis à jour le 2026-01-08 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès