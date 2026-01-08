Travail du cuir enfants de 6 à 12 ans MJC Héritan Mâcon

Travail du cuir enfants de 6 à 12 ans

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-11 11:30:00

2026-02-11

Le travail artisanal du cuir est l’activité à découvrir pour les petites mains agiles !

À travers plusieurs étapes de découpe et de collage, je vous apprendrai à confectionner votre fleur avec des pétales en cuir !

Animé par Laura Mangin, maroquinière mâconnaise, créatrice de

Cœur à cœur Atelier . .

MJC Héritan 24 rue de l'Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

