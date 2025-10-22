Travail du cuir fleurs MJC Héritan Mâcon
Travail du cuir fleurs MJC Héritan Mâcon mercredi 22 octobre 2025.
Travail du cuir fleurs
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 10:00:00
fin : 2025-10-22 11:30:00
Date(s) :
2025-10-22
Le travail artisanal du cuir est l’activité à découvrir pour les petites mains manuelles !
À travers plusieurs étapes de découpe et de collage, je vous apprendrai à confectionner votre fleur avec des pétales en cuir !
Animé par Laura Mangin, Maroquinière mâconnaise, créatrice de Coeur à coeur Atelier . .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
English : Travail du cuir fleurs
German : Travail du cuir fleurs
Italiano :
Espanol :
L’événement Travail du cuir fleurs Mâcon a été mis à jour le 2025-10-15 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès