Travail du cuir marque-page MJC Héritan Mâcon

Travail du cuir marque-page MJC Héritan Mâcon mardi 21 octobre 2025.

Travail du cuir marque-page

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 09:30:00

fin : 2025-10-21 11:30:00

Date(s) :

2025-10-21

Le travail artisanal du cuir est l’activité à découvrir si vous aimez travailler de vos mains !

À travers plusieurs étapes comme la découpe, l’embossage, la teinte, vous apprendrez à réaliser votre marque-page, unique et authentique, qui durera des décennies.

Animé par Laura Mangin, Maroquinière mâconnaise, créatrice de Coeur à coeur Atelier . .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

English : Travail du cuir marque-page

German : Travail du cuir marque-page

Italiano :

Espanol :

L’événement Travail du cuir marque-page Mâcon a été mis à jour le 2025-10-03 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès