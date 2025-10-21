Travail du cuir marque-page MJC Héritan Mâcon
Travail du cuir marque-page MJC Héritan Mâcon mardi 21 octobre 2025.
Travail du cuir marque-page
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 35 EUR
Début : 2025-10-21 09:30:00
fin : 2025-10-21 11:30:00
2025-10-21
Le travail artisanal du cuir est l’activité à découvrir si vous aimez travailler de vos mains !
À travers plusieurs étapes comme la découpe, l’embossage, la teinte, vous apprendrez à réaliser votre marque-page, unique et authentique, qui durera des décennies.
Animé par Laura Mangin, Maroquinière mâconnaise, créatrice de Coeur à coeur Atelier . .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
English : Travail du cuir marque-page
German : Travail du cuir marque-page
