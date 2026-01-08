Travail du cuir marque-page MJC Héritan Mâcon

Travail du cuir marque-page

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

Début : 2026-02-10 09:30:00

fin : 2026-02-10 11:30:00

2026-02-10

À tous les amateurs de lecture, venez réaliser votre marque-page personnalisé en cuir pleine fleur qui se patinera avec le temps. Une belle création à offrir, ou à s’offrir !

Animé par Laura Mangin, maroquinière mâconnaise, créatrice de

Coeur à coeur Atelier . .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

