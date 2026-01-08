Travail du cuir marque-page MJC Héritan Mâcon
Travail du cuir marque-page
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 35 EUR
Début : 2026-02-10 09:30:00
fin : 2026-02-10 11:30:00
2026-02-10
À tous les amateurs de lecture, venez réaliser votre marque-page personnalisé en cuir pleine fleur qui se patinera avec le temps. Une belle création à offrir, ou à s’offrir !
Animé par Laura Mangin, maroquinière mâconnaise, créatrice de
Coeur à coeur Atelier . .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
