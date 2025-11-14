Travail du cuir porte-monnaie MJC Héritan Mâcon
Travail du cuir porte-monnaie MJC Héritan Mâcon dimanche 25 janvier 2026.
Travail du cuir porte-monnaie
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 10:00:00
fin : 2026-01-25 12:30:00
Date(s) :
2026-01-25
Idéal pour les amateurs de DIY et de maroquinerie, ce porte-monnaie triangulaire est une solution élégante et pratique pour ranger vos pièces et petits objets du quotidien.
Animé par Laura Mangin, maroquinière mâconnaise, créatrice de
Cœur à cœur Atelier . .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
