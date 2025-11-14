Travail du cuir porte-monnaie MJC Héritan Mâcon

Travail du cuir porte-monnaie

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 10:00:00

fin : 2026-01-25 12:30:00

Date(s) :

2026-01-25

Idéal pour les amateurs de DIY et de maroquinerie, ce porte-monnaie triangulaire est une solution élégante et pratique pour ranger vos pièces et petits objets du quotidien.

Animé par Laura Mangin, maroquinière mâconnaise, créatrice de

Cœur à cœur Atelier . .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

