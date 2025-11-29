Travail du verre exposition / vente Étupes

Travail du verre exposition / vente Étupes samedi 29 novembre 2025.

Travail du verre exposition / vente

Espace Joséphine Baker Étupes Doubs

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Exposition des réalisations des membres de l’association Art et Lumière.

Présentation des différentes techniques utilisées Vitrail, Tiffany, Fusing, thermoformage, grisaille.

Vente d’objets et cadres en verre

Tombola .

Espace Joséphine Baker Étupes 25460 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

