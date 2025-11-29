Travail du verre exposition / vente Étupes
Travail du verre exposition / vente Étupes samedi 29 novembre 2025.
Travail du verre exposition / vente
Espace Joséphine Baker Étupes Doubs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30
Exposition des réalisations des membres de l’association Art et Lumière.
Présentation des différentes techniques utilisées Vitrail, Tiffany, Fusing, thermoformage, grisaille.
Vente d’objets et cadres en verre
Tombola .
Espace Joséphine Baker Étupes 25460 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
